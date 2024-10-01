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2024 ALES/3 başvuruları başladı! İşte, sınav tarihleri ve detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:11 Güncelleme: 01.10.2024 09:11
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2024 ALES/3 başvuruları başladı! İşte, sınav tarihleri ve detayları…

2024 yılının son ALES için hazırlıklar devam ederken, sınava katılmayı planlayan adaylar başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. ALES/3 başvuruları başladı. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman sona eriyor? Sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

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