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VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?

"VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Bursu için başvurular sona erdi. Başvuru süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...

"VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de yapıldı. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alındı. İşte konu hakkında detaylar...

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Burs başvuru sonuçlarının kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS MİKTARI

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira olarak tespit edildi.

ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

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