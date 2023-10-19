Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?

Uraloğlu, projenin yaklaşık 3,6 milyon üniversiteliyi kapsayacağını ve bu ay başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "Üç operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi.