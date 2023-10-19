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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?

"Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 GB ücretsiz internet başvurularının ne zaman başlayacağı ve kimlerin bu imkandan yararlanacağı merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar...

"Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet ne zaman verilecek? Ücretsiz 10 GB internet hangi tarihte verilecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." demişti. Milyonlarca öğrenci ücretsiz internet için geri sayıma başlarken, uygulamanın ayrıntıları merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ

Başkan Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle;

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."

Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÜCRETSİZ İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı A Haber yayınında üniversite öğrencilerine ücretsiz internet uygulamasının ayrıntılarını açıkladı.

Uraloğlu, projenin yaklaşık 3,6 milyon üniversiteliyi kapsayacağını ve bu ay başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, "Üç operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar" dedi.

Gençlerin hangi operatörü kullanıyorlarsa aynı şekilde o operatör üzerinden ücretsiz internet hizmetinden faydalanabileceklerini söyleyen Uraloğlu, "Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir." diye konuştu.

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