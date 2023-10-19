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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 581 ek sözleşmeli öğretmen ataması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.10.2023
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 581 ek sözleşmeli öğretmen ataması

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildi.

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