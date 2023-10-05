VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
"VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sogulanan konular arasında yer alıyor. 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak olan VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından gözler sonuç tarihinde olacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin 1 Ekim tarihinde başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan ortaöğrenim bursları birçok öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?
2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvurusu 1 Ekim'de başladı. Başvurular 15 Ekim tarihinde sona erecek.
Buna göre; VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ekim sonu ya da kasım ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak hesaplara ödenecek.
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- VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
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