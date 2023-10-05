"VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin 1 Ekim tarihinde başlamasıyla birlikte sorgulanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan ortaöğrenim bursları birçok öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...