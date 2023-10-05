AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?
"AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi ve kayıt yenileme ücreti, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Dönemi için kayıtlarını yeniletecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor.2023-2024 öğretim dönemi kayıt yenileme işlemleri ve ders seçimleri için tarihler netleşti. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanla beklenen 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme takvimi nihayet netleşti. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF KAYIT EKLE- SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.
AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.
Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.
AÖF 2023-2024 eğitim dönemi için kayıt yeniletecek öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.
AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretini 16.10.2023 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlıklı, aydınlık, genç bir cildin şifreleri çözüldü! Işıltılı ve sağlıklı bir görünüm meğer bu kadar basitmiş
- AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?
- Kasım celbi (askerlik yerleri) ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı kasım sınıflandırma dönemi açıklandı mı?
- Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2023? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2023 puan durumu!
- Emekliye ek zam var mı, ne zaman uygulanacak? Emekliye Ekim'de ara zam uygulanacak mı? SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye seyyanen artış...
- Türkiye'de dünya tarihini yeniden yazacak keşif! Yanına uçan sinek bile yaklaşamıyor! 5.000 yıldan daha eski...
- EKİM AYI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile destek parası ne zaman yatacak, zam geldi mi? ASHB son açıklamalar...
- İkizlerin farklı babalardan olması mümkün mü, daha önce yaşandı mı? Heteropaternal süperfekondasyon nedir, ne anlama gelir?
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Bekçilik sınav sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ekranı ÖSYM PDF 2023: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!
- BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM SON DAKİKA! Fiyatlar yeniden değişiyor! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...