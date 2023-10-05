AÖF ders seçimi ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? AÖF ders seçim takvimi netleşti mi, son gün ayın kaçında?

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF 2023-2024 eğitim dönemi için kayıt yeniletecek öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.