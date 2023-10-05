"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sonuçlara göre beklediği üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...