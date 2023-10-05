DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS ek tercihleri için adaylar başvurularını gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından alınan DGS ek tercih başvuruları 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleşti.İşte konu hakkında son gelişmeler...
"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sonuçlara göre beklediği üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
Tercih işlemleri, 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erecek.
Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabilecek.
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- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
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