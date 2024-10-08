VGM Lisans burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 VGM üniversite burs başvuru şartları neler?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek arayışları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularıyla da gündemde. Eğitim hayatını sürdüren gençler için önemli bir fırsat olan VGM bursları, yakın zamanda başlayacak olan başvuru süreciyle dikkat çekiyor. İşte, 2024 VGM yükseköğrenim bursu hakkında bilmeniz gereken son detaylar...

VGM Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim dönemi için eğitim yardımı/burs başvuru tarihlerini açıkladı. Ortaöğrenim burs başvurularının 1 Ekim'de başlamasının ardından, yükseköğrenim burs başvuruları da 21 Ekim itibarıyla kabul edilecek. Bu tarih, üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat sunuyor ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler için bekleyiş sürüyor.

Burs Ödemeleri Hangi Tarihte Gerçekleşecek?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, sonuçların açıklanmasının ardından hesap açım işlemleri tamamlandıktan sonra en kısa sürede burs ödemeleri yapılacak. İlk burs ödemesi, Ekim ayından itibaren ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, öğrencilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kimler VGM Bursundan Yararlanamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.