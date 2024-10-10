Öğrenciler dikkat: 3.5 gün ders yok! MEB duyurdu! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tatil düzenlemelerini duyurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, öğretmenler ve öğrenciler 28 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra izinli sayılacak. Bu durum, eğitim camiası için 3.5 günlük bir tatil fırsatı anlamına geliyor.

Resmi Tatil ve Kamu Kurumları

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, 29 Ekim tarihinde tüm kamu kurumları kapalı olacak. Vatandaşlar, bu özel günde devlet dairelerinin ve diğer kamu hizmetlerinin sunulmayacağını göz önünde bulundurmalı.

Öğretmenler ve Öğrenciler İçin İstisna

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla, merkez okullarda görev yapan öğretmenler ve bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için özel düzenlemeler yapılacak. Bu öğretmenler ve öğrenciler, bayram etkinliklerine katılmak üzere görevli olacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi de dikkat çekiyor.

Yeni eğitim öğretim yılı 2 Eylül 2024'te öğretmenlerin mesleki çalışmalarıyla başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024'te başlayıp 17 Ocak 2025'te sona erecek.

Ara tatil ise 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayıp, 31 Ocak 2025'te sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2025'te başlayacak ve 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025'te başlayıp, 4 Nisan 2025'te sona erecek.