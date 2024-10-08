Öz güven nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı nedir: Özgüven mi, Öz güven mi?

Türkçe, kelime haznesi oldukça zengin bir dildir. Bazı kelimeleri günlük hayatta çok sık kullanmamıza rağmen yazılışını veya okunuşunu karıştırabiliyoruz. "Öz güven" kelimesi de bu hatalardan biri. Bu kelimenin birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı birçok kişi tarafından aratılıyor. TDK'ya göre, kelimenin doğru yazılışı "öz güven" şeklindedir. Birleşik olarak yazılan "özgüven" şekli ise hatalıdır.

Örnek cümleler ise şu şekilde olabilir:

Doğru: Onun öz güveni sayesinde bu projeyi başarıyla tamamladık.

Yanlış: Özgüveni düşük olduğu için soruları yanıtlamaktan çekiniyordu.