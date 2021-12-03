VGM bursu ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri açısından burs imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda ortaöğrenim burs başvuruları 15-30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs sonuçları ne oldu? İşte haberin detayları...

VGM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim burs sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ortaöğrenim başvuru sürecinin değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor. Birkaç gün içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

Yükseköğrenim bursu için değerlendirme işlemlerinin ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağı bildirildi. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet VGM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.