ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak?
ALES/3 ne zaman açıklanacak? 2021 yılının 3'üncü ve son ALES sınavı 21 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınavın ardından sınav soruları ve cevapları aynı gün içerisinde erişime açıldı. Soru ve cevapları görüntüleyen adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM ise sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte cevaplar...
ALES/3 ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar ile ülkemizde lisansüstü eğitime girişte kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen ALES'in 3'üncü dönem sınavı da 21 Kasım'da uygulandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak? İşte haberin detayları...
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, 21 Kasım'da uygulanan 2021 ALES/3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.
ALES'TE BUNLARA DİKKAT!
Sınav süresince adayların;
* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
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