VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar