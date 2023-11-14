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VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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VGM burs sonucu sorgulama ekranı: 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

"VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burslarının açıklanmasının ardından gözler, VGM yükseköğrenim burs başvurularına çevrildi. Peki, VGM burs parası ne zaman yatacak?, VGM burs başvuru sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, tüm soruların cevabı...

VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı! Şimdi ise gözler yükseköğrenim sonuçlarında! Peki, VGM bursu ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 1 Kasım tarihi itibriyle son bulmuştu. Ortaöğrenim burs sonuçları ardından üniversite burs başvuru sonuçlarının ise KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların erişimine açılacağı belirtilmişti.

VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor. Sonuçların açıklanması halinde www.vgm.gov.tr adresinden sorgulama yapabilirsiniz.

VGM 2023-2024 BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı.

Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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