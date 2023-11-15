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AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? MEB 2023 AÖL sınav takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023
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AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? MEB 2023 AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise sınav tarihlerini duyurarak öğrencilerin gündemini belirledi. Özellikle Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, açık lise öğrencileri, AÖL 1. dönem sınav oturum bilgilerini yakından takip etmeye başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Her ders için ayrı olarak 11 sorunun yer alacağı test formatındaki sınavlar, öğrencilere eğitimlerinde bir ölçme aracı sunacak. Peki AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023-2024 eğitim yılı AÖL sınav tarihleri, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor Peki AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte sınva ilişkin detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre sınavlar 3 oturum halinde Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav takviminde yer alan 1. dönem sınav oturum bilgileri ise şöyle:

1 Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarının uygulanış şekliyle ilgili olarak bu sene Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeye gitti. Buna göre AÖL sınavları online (çevrimiçi) olarak değil, yüz yüze yapılacak.

BU SENE UYGULANACAK

AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

BUNU YAPMAYAN ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEYECEK

2023/1 dönem sınavında, geçerli kimliği ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Açık Öğretim Lisesi Sisteminde fotoğrafı yüklü olmayan öğrencilerimizin biyometrik fotoğrafını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne götürerek sisteme yükletmesi gerekiyor.

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