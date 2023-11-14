KYK bursu ne kadar 2023-2024? KYK öğrenim kredisi geri ödemeli mi, faizi var mı? Toplu para, taksit sayısı...

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu öğrencilere, toplu ödemeler ocak ayında T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Devam eden aylarda da her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine T.C kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılmaktadır.

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.