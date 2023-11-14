KYK bursu ne kadar 2023-2024? KYK öğrenim kredisi geri ödemeli mi, faizi var mı? Toplu para, taksit sayısı...
"KYK bursu ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Geçtiğimiz sene 3 aylık ödemeler toplu olarak yatırılmıştı. Peki, KYK toplu ödeme ne zaman yatmaya başlar? İşte, öğrenim kredisi hakkında merak edilen bilgiler...
"KYK bursu ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Geçtiğimiz sene 3 aylık ödemeler toplu olarak yatırılmıştı. Peki, KYK toplu ödeme ne zaman yatmaya başlar? İşte, öğrenim kredisi hakkında merak edilen bilgiler...
İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
İlk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu öğrencilere, toplu ödemeler ocak ayında T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Devam eden aylarda da her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine T.C kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılmaktadır.
Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 KYK burs ücretleri geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Lisans ve ön lisans öğrencileri için bu dönem burs ücreti 2.000 lira olacak. Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL, Doktora öğrencilere için ise 6 bin TL oldu.
ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMELİ Mİ, FAİZ NE KADAR?
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 13 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Başvuru yapan öğrencilerden bazıları burs almaya hakk kazanırken diğer başvuru yapan tüm adaylara ise öğrenim kredisi çıktı.
Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.
KYK FAİZİ KALKTI MI 2023?
Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "Aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.
Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR, KAÇ TAKSİTTE ÖDENİR?
a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,
b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.
Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile "kygm.gsb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir.
Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.
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