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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...

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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...

3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçlarının açıklanmasıyla VGM burs değerlendirme işlemleri başladı. VGM bursu almaya hak kazanan öğrencilere 2022-2023 eğitim öğretim yılında aylık 650 TL burs ödemesi yapılacak. Peki, 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs sonuçları, vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adıyla sorgulama işlemlerini yapabilecek. Peki, 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

VGM Yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde;

2022-2023 eğitim yılı YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR. Başvuru sonucunuzu BURADAN öğrenebilirsiniz…

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara basılı olarak herhangi bir posta gönderilmeyecek. Burs değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulama adresi erişime açılacak.

Sorgulama ekranına girişte öğrencilerden, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, baba adı gibi bilgiler istenecek.

Bu bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler "Sorgulama" ibaresine tıklayarak burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

VGM İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açma işleminin tamamlanması ile mümkün olan en kısa sürede ödenir.

İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılmaktadır. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir.

Geriye dönük burs ödemesi tamamlandıktan sonra öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

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