KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI! KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA
KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için verilen süre aralık ayında sona erdi. Şimdi ise adaylar, KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçlar ÖSYM üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercihlerinin açıklanacağı tarih...
KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Aralık ayında sona eren KPSS-2022/2 tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. KPSS 2022/2 sonuçları 3 Ocak 2023 itibarıyla açıklandı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.
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