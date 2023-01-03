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KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI! KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI! KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için verilen süre aralık ayında sona erdi. Şimdi ise adaylar, KPSS-2022/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçlar ÖSYM üzerinden ilan edilecek. Peki, KPSS-2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS tercihlerinin açıklanacağı tarih...

KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman? sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Aralık ayında sona eren KPSS-2022/2 tercihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu yayımlanmış ve başvurular alınmıştı. KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2022/2 tercih (yerleştirme) sonuçlarıyla ilgili tarih bilgisi verilmişti. Bir önceki başvurular 7 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilmişti. KPSS 2022/2 sonuçları 3 Ocak 2023 itibarıyla açıklandı.

ÖSYM DUYURU EKRANI

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

KPSS 2022/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.

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