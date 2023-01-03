15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullar için tatil tarihi belli oldu. Peki, yarıyıl(sömestr) tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte? İşte, MEB 2022-2023 takvimi!
15 tatil ne zaman,hangi gün? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar....
YARIYIL TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak..
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu..
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.
Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek..
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- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
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