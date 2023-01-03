15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!

15 tatil ne zaman,hangi gün? sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci okulların hangi tarihte kapanacağını merak ediyor.15 günlük eğitime ara verilecek olan ocak tatili tarihleri planlarını şimdiden yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi gün? İşte, detaylar....

YARIYIL TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.