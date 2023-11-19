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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurularının heyecanla beklenen sonuçları nihayet açıklandı. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen başvuruların ardından, VGM ortaöğrenim burs sonuçları yayımlandı. Bu süreçte, lise ve dengi öğrenim gören öğrencilerin burs alma umudu gerçekleşti. Ancak, şu anda gözler üniversite öğrencilerinin üzerinde; onlar da kendi başvurularının sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurularının heyecanla beklenen sonuçları nihayet açıklandı. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen başvuruların ardından, VGM ortaöğrenim burs sonuçları yayımlandı. Bu süreçte, lise ve dengi öğrenim gören öğrencilerin burs alma umudu gerçekleşti. Ancak, şu anda gözler üniversite öğrencilerinin üzerinde; onlar da kendi başvurularının sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yükseköğrenim bursuve yabancı uyruklu öğrenci bursu sonuçları ise bekleniyor. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz kesinleşmedi. Sonuçlar açıklandığında bu adreste olacak.

VGM BURS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında verilecek eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

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