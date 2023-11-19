VGM burs sonuçları sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurularının heyecanla beklenen sonuçları nihayet açıklandı. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen başvuruların ardından, VGM ortaöğrenim burs sonuçları yayımlandı. Bu süreçte, lise ve dengi öğrenim gören öğrencilerin burs alma umudu gerçekleşti. Ancak, şu anda gözler üniversite öğrencilerinin üzerinde; onlar da kendi başvurularının sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?