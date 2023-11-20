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ALES ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

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Giriş Tarihi: 20.11.2023
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ALES ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

"ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları, 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için 157 bin 918 aday tarafından yapıldı. İşte sınav sonuçlarının açıklanancağı tarih!

ALES sonuç tarihi açıklandı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı. Bu yılın son ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim açıldı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanır?

ALES SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takvimi doğrultusunda ALESsonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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