İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 20 Kasım Pazartesi hangi ilçeler tatil? Kar tatili olan ilçeler son dakika! Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş...
"İstanbul'da yarın okullar tatil mi, hangi ilçeler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün son dakika açıklamasına göre, 2 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Bu karar, yaşanan fırtına, yağış, sel ve kar yağışı gibi olumsuz hava şartlarından dolayı alındı. İstanbul'da milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merakla beklenen tatil kararı tek tek duyuruluyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte haberin detayları...
"İstanbul'da okullar tatil mi son dakika?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, Cumartesi günü başlayan sağanak yağışın ardından Pazar günü kar yağışıyla şiddetlendi. Şimdi ise İstanbullular, kar tatili durumunu öğrenmek adına gelişmeleri takip etmeye başladı. İşte, Yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde? sorusunun cevabı...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
SON DAKİKA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. Ancak diğer ilçeler için henüz duyuru gelmedi.
Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.
ARA TATİL BİTTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Yarın Zonguldak ve Şile hariç diğer illerde okullarda ara tatil sonrası il ders zili çalacak.
2. ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
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