VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için belirli şartlar altında burs veriliyor. VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirdi. Ortaöğrenim bursu için başvurular 31 Ekim'de tamamlandı. 1 Kasım'da başlayan yükseköğrenim başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim-yükseköğrenim bursu ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 VGM burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Buna göre, 15 Kasım sonrası sonuçların açıklanması ön görülüyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.