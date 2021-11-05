AUZEF sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınav merkezi tercihleri 12 Ekim 2021 tarihine kadar alınmıştı. Şimdi ise gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. 2021-2022 güz dönemi vize sınavı giriş yerleri önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak. İstanbul Üniversitesi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.