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AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı için geri sayım başladı. Güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürken, bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

AUZEF sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınav merkezi tercihleri 12 Ekim 2021 tarihine kadar alınmıştı. Şimdi ise gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2021 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. 2021-2022 güz dönemi vize sınavı giriş yerleri önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak. İstanbul Üniversitesi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.

• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

• Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

• Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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