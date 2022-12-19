İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
İBB burs sonuçları açıklanan KYK burs ve kredilerinin ardından gündemdeki yerini aldı. Burs başvuru sonuçları ile ilgili detayları araştıran öğrenciler "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?", "İBB burs ücretleri ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
İBB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen burs programının başvuru süreci 22 Ekim'de tamamlandı. Başvurularını ekim ayında tamamlayan öğrencilerin burs sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB bursu nasıl alınır, kaç TL?
İBB BURS SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
İBB BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sonuçlarını açıklandığı andan itibaren gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
İBB BURS MİKTARI NE KADAR?
1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.
İBB BURS ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
* Açık öğretimde okuyan öğrenciler
* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
* Yüksek lisans ve doktora öğrenciler
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- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2022 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Burs ücretleri ne kadar, kaç TL?
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