VGM burs sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim bursu için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçlara kilitlendi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı takvime çevrildi. VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

01-15 Kasım tarihleri arasında başvurusu alınan yükseköğrenim bursu sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim burs sonuçları için açıklama geldi. VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: