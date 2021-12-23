VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin VGM burs başvuru süreci tamamlanıyor. Oraöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. VGM yükseköğrenim sonuçları ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
VGM burs sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yükseköğrenim bursu için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçlara kilitlendi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı takvime çevrildi. VGM yükseköğrenim bursu ile ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
01-15 Kasım tarihleri arasında başvurusu alınan yükseköğrenim bursu sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim burs sonuçları için açıklama geldi. VGM'nin yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır."
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:
Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL
BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura ek zam talebi! 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi masada! 2022’de memura ne kadar zam gelecek?
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
- Şaşkınlıktan küçük dilini yuttular! Altında darbe üstüne darbe geldi! Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar bilezik fiyatı artacak mı?
- Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel kimdir? Ali Rıza Yücel hangi okulda çalışıyor?
- 2022 AGİ tablosu netleşti! Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklular için AGİ ne kadar ve kaç TL oldu? AGİ kalktı mı?
- The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
- MPİ yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bileti fiyatları belli oldu mu? İstanbul, Ankara...
- Asgari ücrette gelir ve damga vergisi hesaplama: Asgari ücrette gelir vergisi ne kadar?
- Liverpool Leicester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Leicester City maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler merakla bekliyor! KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri açıklandı mı?
- Dolar düştükçe fiyatlar çakılıyor! Sıfır ve ikinci el için harekete geçildi! Markalar fiyatları tek tek güncelledi...