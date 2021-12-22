KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler merakla bekliyor! KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaları başladı. Ekim ayından başlayacak geriye dönük ödemeleri ne zaman alacaklarını merak eden öğrenciler, sorularına yanıt arıyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.