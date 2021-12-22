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KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler merakla bekliyor! KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Öğrenciler merakla bekliyor! KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaları başladı. Ekim ayından başlayacak geriye dönük ödemeleri ne zaman alacaklarını merak eden öğrenciler, sorularına yanıt arıyor. İşte, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, şimdi de hak sahibi öğrencilerin ödeme tarihi araştırmaları başladı. Ekim ayından başlayacak geriye dönük ödemeleri ne zaman alacaklarını merak eden öğrenciler, sorularına yanıt arıyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

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