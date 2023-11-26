VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru sonuçlarının ardından öğrencilerin gözleri şimdi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından burs hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ilan edilecek.Peki VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları, yoğun bir bekleyişin ardından açıklanmak için gün sayıyor. KYK burs sonuçlarının ilan edilmesi ve üç haftalık sürecin geçmesi, öğrencileri VGM burs sonuçlarına odaklanmış durumda bıraktı. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sunulan burs desteğini belirleyecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuru sonuçlarını www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyuracak. Peki Yükseköğretim VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?
VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağı bildirildi.
Ancak konu ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs sonuçları 4 Ocak'ta açıklanmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.
VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.
T.C. KİMLİK NUMARASI
AD-SOYAD
DOĞUM TARİHİ
BABA ADI
VGM BURSLARI NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.
BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
- ÇKS ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar netleşti, yazılı başvurulacak! Ziraat Bankası'ndan IBAN'a yatacak: buzağı desteği, mazot ve gübre...
- Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları yüzde kaç çıkacak, beklenti ne yönde?m
- EYT'siz kademeli erken emeklilikte şartlar güncellendi! 7200-5400-4600-4700 gün erkek/kadın prim+sigorta oluştu! 2000-2008 arasına...
- Meteoroloji il il uyardı! 26 Kasım Pazar günü sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün! Sarı ve turuncu kod sireni çaldı! İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Karabük...
- 2. Torba yasada 80 maddelik liste çıktı! Meclis detayında 5 ana unsur! Emekli zammı, ehliyet affı, Bağ-Kur prim affı, taşerona kadro...
- Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...
- Vapur seferleri çalışıyor mu? 26 Kasım İstanbul'da iptal feribot seferleri tam liste! Adalar, Kadıköy, Beşiktaş son dakika son gelişmeler...
- İptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı 26 kasım | THY-Anadolu Jet-Pegasus uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal edildi? Sabiha Gökçen, İstanbul havalimanı
- HAVA DURUMU | 64 il için alarm! AFAD, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
- Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?