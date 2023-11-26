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27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de Pazartesi okul var mı, tatil olacak mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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27 Kasım yarın İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de Pazartesi okul var mı, tatil olacak mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

"Yarın İzmir'de okullar tatil olacak mı son dakika?" sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. İzmir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) alacağı kararlar merakla bekleniyor. Peki, 27 Kasım 2023 yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

"İzmir'de yarın okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından İzmir'de yaşanan olumsuz hava koşulları, özellikle Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taşkınlarına neden oldu. Deniz suları kaldırımlar ile birleşerek birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı. Peki, 27 Kasım İzmir'de okullar tatil olacak mı 2023? İşte MEB Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte, turuncu kod verilen iller:

İŞTE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

*Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,

*Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

*Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK!

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 KASIM PAZARTESİ İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Pazartesi yani yarın İzmir'de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili İzmir Valiliği'nden ya da diğer yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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