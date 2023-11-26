27 Kasım yarın İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de Pazartesi okul var mı, tatil olacak mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar...

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK!

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.