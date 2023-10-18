VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 eğitim dönemi için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Binlerce öğrenci, bu burs programının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih verilmediği için öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları öğrenmeyi bekliyorlar. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.