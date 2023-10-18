VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları, 1 Ekim tarihinde başlayıp 15 Ekim'de sona ermişti. Binlerce öğrenci, bu bekleyiş içerisinde ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM'nin burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin son dakika gelişmeleri takip ediliyor. İşte merak edilen detaylar...
2023-2024 eğitim dönemi için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Binlerce öğrenci, bu burs programının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih verilmediği için öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları öğrenmeyi bekliyorlar. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.
Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi sonrasında, kasım ayı içersinde açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU SONA ERDİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de tamamlandı.
2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.
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