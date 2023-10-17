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ALES sınavı ne zaman? ALES/3 geç başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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ALES sınavı ne zaman? ALES/3 geç başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr

"ALES sınavı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılırken konuya ilişkin açıklama yapıldı. ALES/3 geç başvuruları başladı. Bu yılın son ALES sınavı öncesinde adaylar, bugün erişime açılan geç başvuru ekranıyla başvurularını yapabilecek. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...

"ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını gerçekleştirmemiş olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. İşte, ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!

ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuruları başladı.

ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES PUANI KAÇ?

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir.

ALES SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES PUANI NEREDE KULLANILIR?

ALES puanı, ayrıca öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve okutman gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların başvurularında da kullanılmaktadır.

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