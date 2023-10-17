ALES sınavı ne zaman? ALES/3 geç başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr

"ALES/3 geç başvuru nasıl yapılır?" sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki son sınavı öncesinde, başvurularını gerçekleştirmemiş olan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. İşte, ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı!