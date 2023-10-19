Bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'nci sınıflar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de meydana gelen olayların ardından 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bu sebeple öğrenciler ve veliler milli yas döneminde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Milli yas süresince vatandaşlar, ulusal bayrakların yarıya indirilmesi ve milli yas gereği uygulanacak diğer protokol kurallarına uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediliyor. Peki bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de meydana gelen olayların ardından 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bu sebeple öğrenciler ve veliler milli yas döneminde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Milli yas süresince vatandaşlar, ulusal bayrakların yarıya indirilmesi ve milli yas gereği uygulanacak diğer protokol kurallarına uygun davranışlar sergilemeye teşvik ediliyor. Peki bugün okul var mı, yok mu? Milli yas resmi tatil mi? 19-20 Ekim okula gitmek zorunlu olacak mı?
BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU?
Milli yasta okullar tatil olmuyor. 19 Ekim ve 20 Ekim'de eğitim - öğretim devam edecek.
MİLLİ YAS NE DEMEK?
Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.
Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.
Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.
Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.
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