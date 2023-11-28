Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım Salı günü Erzurum, Ardahan il il okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik güncel açıklamaları...

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre havanın genel durumu parçalı ve çok bulutlu olurken akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği ifade edildi.