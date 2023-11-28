Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım Salı günü Erzurum, Ardahan il il okul var mı, yok mu? Son dakika Valilik güncel açıklamaları...
Bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Meteoroloji hava durumu raporlarına göre Erzurum'da kar yağışı dün gecede de devam etti. Erzurum Valiliği, tatil olan ilçeleri açıkladı. Ancak öğrenciler, Erzurum Valiliği'nin konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmadığını ve 28 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre, Erzurum ve Ardahan'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Bu durum, aileler, öğrenciler ve öğretmenler arasında beklentileri artırdı. Peki bugün okullar tatil mi? 28 Kasım Salı günü okul var mı, yok mu?
Erzurum'da Pazar günü etkili olan kar yağışının ardından üç ilçede okulların Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji raporlarına göre, dün akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma, don olayları, sis ve pus hadiseleri bekleniyor. Peki 28 Kasım'da okullar tatil edildi mi?
ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ile 28 Kasım 2023 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1)gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Erzurum Valiliği, Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Vali Vekili Lokman DÜzgün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yaya ve sürücülerin güvenlikleri ile kar ve buz mücadelesinde ulaşımın aksamaması için alınacak tedbirler görüşüldü.
Erzurum'da 27 Kasım Pazartesi günü Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre havanın genel durumu parçalı ve çok bulutlu olurken akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği ifade edildi.
Erzurum Valiliğinden 28 Kasım Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olduğunda haberimize eklenecektir.
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