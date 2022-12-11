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VGM BURS SONUÇ EKRANI! 2022-2023 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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VGM BURS SONUÇ EKRANI! 2022-2023 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru işlemleri 30 Kasım itibarıyla sona erdi. Müracaatlarını tamamlayan öğrencilerin gözü kulağı VGM burs sonuçlarına çevrildi. VGM burs başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, 2022 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler...

VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite burs başvuru işlemleri 30 Kasım'da sona ermişti. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte VGM burs sonuçları merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte, detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları değerlendirme işlemlerinin ardından erişime açılacak. Öte yandan; VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs ücretlerini de ilan etti.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."

Sonuçların Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Tarih belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuru şu şekilde:

"2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir."

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını alırken öğrencilerin ihtiyaç sahibi olması kriterine dikkat eder. Bu durumda sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alanlar veya gelire sahip olanlar, polis akademisi ve askeri okul öğrencileri, ek süre öğrenim görenler,

yüksek lisans ile doktora yapanlar, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı alanlar, Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler ile birlikte bir önceki eğitim yılında VGM bursu alan ve başarısız olduğu için bursu kesilen öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.

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