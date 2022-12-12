Anadolu Üniversitesi AÖF soruları açıklandı mı? AÖF SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR! AÖF sınavı cevap anahtarı nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınavları 11 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. AÖF güz dönemi vize sınavlarının bitişiyle birlikte soru ve cevap anahtarı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınav soruları ve cevapları PDF indir ekranı…
AÖF sınavının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler soru ve cevap anahtarını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı. Söz konusu sınavın ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce öğrenci, cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize soruları ve cevap anahtarı için tarih verilmedi. Soruların 3 gün içinde paylaşılması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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