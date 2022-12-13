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NUN Dijital Okulları devam ediyor...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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NUN Dijital Okulları devam ediyor...

Farklı programları deneyimleme fırsatı sunan, birbirinden çeşitli alanları tanıma şansı sağlayan, yurt içi ve yurt dışından başarılı ve uzman eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleşecek olan NUN Dijital Okullar programları devam ediyor.

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