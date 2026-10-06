VGM burs başvuruları resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. (A Haber) VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru işlemi VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin öncelikle başvuru giriş ekranındaki kimlik bilgilerini doğru şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru sırasında; Ad ve soyad,

Doğum tarihi,

Baba adı,

T.C. kimlik numarası,

Güvenlik doğrulama bilgisi gibi alanlar dolduruluyor. Kimlik bilgilerinin öğrencinin güncel kimlik kartındaki bilgilerle aynı olması gerekiyor. VGM'nin başvuru kılavuzunda, özellikle isim alanlarında başına veya sonuna boşluk bırakılmaması ve otomatik doldurma özelliğinin kullanılmaması konusunda uyarı yapılıyor.

VGM ortaöğrenim bursu resmi ve örgün eğitim gören öğrencileri kapsıyor. (A Haber) VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Başvurular, mevcut kontenjanlar ve öğrencilerin beyan ettiği bilgiler üzerinden değerlendiriliyor. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğruluğu ise ilgili kamu kurumlarından yapılacak kontrollerle inceleniyor.

Kamu kurumlarından burs alan öğrenciler VGM yardımından yararlanamıyor. (A Haber) VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ? Her öğrenci VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor. Kurumun belirlediği kapsam dışında kalan bazı durumlar bulunuyor. VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak öğrenciler arasında şunlar yer alıyor: Kardeşi VGM ortaöğrenim bursundan yararlanan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,

VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler,

Türk vatandaşı olmayan öğrenciler,

MEB'e bağlı resmi okulların anasınıfında eğitim gören öğrenciler. Ayrıca resmi okulda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencinin özel okula geçmesi veya açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ya da mesleki açık öğretim lisesine geçiş yapması halinde bursu kesiliyor.