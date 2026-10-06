VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı! Son başvuru 20 Ekim
VGM ortaöğrenim burs başvuruları bugün başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim yardımında süreç 20 Ekim’de sona erecek. Aylık 1.750 TL olarak ödenecek burs için başvuru ekranında bazı bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim yılı için verdiği ortaöğrenim eğitim yardımında başvuru süreci başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği burs için başvurular elektronik ortamda alınıyor. Başvuruların tamamlanması için belirlenen tarihin geçirilmemesi gerekiyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00'da başladı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sürenin sona ermesinin ardından başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacağı için öğrencilerin formu göndermeden önce bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim yılında VGM tarafından verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ödemelerin burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması planlanıyor.