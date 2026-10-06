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VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı! Son başvuru 20 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı! Son başvuru 20 Ekim

VGM ortaöğrenim burs başvuruları bugün başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabildiği eğitim yardımında süreç 20 Ekim’de sona erecek. Aylık 1.750 TL olarak ödenecek burs için başvuru ekranında bazı bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim yılı için verdiği ortaöğrenim eğitim yardımında başvuru süreci başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği burs için başvurular elektronik ortamda alınıyor. Başvuruların tamamlanması için belirlenen tarihin geçirilmemesi gerekiyor.

Ortaöğrenim bursu için başvurular 20 Ekim’de sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)Ortaöğrenim bursu için başvurular 20 Ekim’de sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

VGM ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00'da başladı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Başvurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sürenin sona ermesinin ardından başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacağı için öğrencilerin formu göndermeden önce bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak ödenecek. (A Haber)Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak ödenecek. (A Haber)

VGM ORTAÖĞRENİM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim yılında VGM tarafından verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak belirlendi.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Ödemelerin burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılması planlanıyor.

VGM burs başvuruları resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. (A Haber)VGM burs başvuruları resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. (A Haber)

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemi VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin öncelikle başvuru giriş ekranındaki kimlik bilgilerini doğru şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru sırasında;

  • Ad ve soyad,
  • Doğum tarihi,
  • Baba adı,
  • T.C. kimlik numarası,
  • Güvenlik doğrulama bilgisi

gibi alanlar dolduruluyor. Kimlik bilgilerinin öğrencinin güncel kimlik kartındaki bilgilerle aynı olması gerekiyor. VGM'nin başvuru kılavuzunda, özellikle isim alanlarında başına veya sonuna boşluk bırakılmaması ve otomatik doldurma özelliğinin kullanılmaması konusunda uyarı yapılıyor.

VGM ortaöğrenim bursu resmi ve örgün eğitim gören öğrencileri kapsıyor. (A Haber)VGM ortaöğrenim bursu resmi ve örgün eğitim gören öğrencileri kapsıyor. (A Haber)

VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

Başvurular, mevcut kontenjanlar ve öğrencilerin beyan ettiği bilgiler üzerinden değerlendiriliyor. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğruluğu ise ilgili kamu kurumlarından yapılacak kontrollerle inceleniyor.

Kamu kurumlarından burs alan öğrenciler VGM yardımından yararlanamıyor. (A Haber)Kamu kurumlarından burs alan öğrenciler VGM yardımından yararlanamıyor. (A Haber)

VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Her öğrenci VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor. Kurumun belirlediği kapsam dışında kalan bazı durumlar bulunuyor. VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak öğrenciler arasında şunlar yer alıyor:

  • Kardeşi VGM ortaöğrenim bursundan yararlanan öğrenciler,
  • Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,
  • VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler,
  • Türk vatandaşı olmayan öğrenciler,
  • MEB'e bağlı resmi okulların anasınıfında eğitim gören öğrenciler.

Ayrıca resmi okulda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencinin özel okula geçmesi veya açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ya da mesleki açık öğretim lisesine geçiş yapması halinde bursu kesiliyor.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. (A Haber)Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. (A Haber)

VGM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, okulun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Öğrencilerin, kendileri adına açılmış banka hesabına ilişkin bilgileri gerekli evraklarla birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne iletmeleri gerekiyor. İkamet edilen ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi bulunuyorsa öğrenci adına burada hesap açılması öneriliyor. Şubenin bulunmaması halinde ise bir kamu bankasında öğrenci adına hesap açılabiliyor.

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