Anadolu Üniversitesi AÖF’de 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. (A Haber Grafik Ekibi)

AÖF KAYIT YENİLEME SÜRECİ BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. Öğrencilerin kayıtlarını tamamlamak için ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihler içinde yapması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 22.00'de sona erecek. Ödeme işlemleri için ise son saat 22.30 olarak belirlendi. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini bildirdi.