Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri dikkat! Kayıt yenileme başladı: Süre uzatılmayacak
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci bugün başladı. Öğrenciler, 19 Ekim saat 22.00’ye kadar ders seçimini tamamlayıp kayıt ücretini ödeyecek. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak ve süre uzatılmayacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla açılan işlemler, 19 Ekim saat 22.00'de sona erecek. Öğrencilerin önce ders seçimini yapması, ardından oluşan kayıt yenileme ücretini belirtilen kanallardan ödemesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME SÜRECİ BAŞLADI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. Öğrencilerin kayıtlarını tamamlamak için ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihler içinde yapması gerekiyor.
Kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 22.00'de sona erecek. Ödeme işlemleri için ise son saat 22.30 olarak belirlendi. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini bildirdi.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?
AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 tarihinde başladı. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor.
Kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Belirlenen tarih ve saat geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyecek. Ödeme işlemleri ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.30'a kadar yapılabilecek.