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Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri dikkat! Kayıt yenileme başladı: Süre uzatılmayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri dikkat! Kayıt yenileme başladı: Süre uzatılmayacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci bugün başladı. Öğrenciler, 19 Ekim saat 22.00’ye kadar ders seçimini tamamlayıp kayıt ücretini ödeyecek. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak ve süre uzatılmayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla açılan işlemler, 19 Ekim saat 22.00'de sona erecek. Öğrencilerin önce ders seçimini yapması, ardından oluşan kayıt yenileme ücretini belirtilen kanallardan ödemesi gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF’de 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. (A Haber Grafik Ekibi)Anadolu Üniversitesi AÖF’de 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. (A Haber Grafik Ekibi)

AÖF KAYIT YENİLEME SÜRECİ BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başladı. Öğrencilerin kayıtlarını tamamlamak için ders seçimi ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihler içinde yapması gerekiyor.

Kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 22.00'de sona erecek. Ödeme işlemleri için ise son saat 22.30 olarak belirlendi. Üniversite, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve süre geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini bildirdi.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim’e kadar tamamlayabilecek. (A Haber Foto Arşivi)AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim’e kadar tamamlayabilecek. (A Haber Foto Arşivi)

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 tarihinde başladı. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Belirlenen tarih ve saat geçtikten sonra mazeret kabul edilmeyecek. Ödeme işlemleri ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.30'a kadar yapılabilecek.

Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin önce ders seçimi yapması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin önce ders seçimi yapması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin öncelikle aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle giriş yapılabiliyor.

Kayıt yenileme işlemi için izlenecek adımlar şöyle:

  1. aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapılır.
  2. Öğrenci Bilgi Sistemine e-Devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılır.
  3. Ders Ekle/Sil bölümünden ders seçimi yapılır.
  4. Ders seçiminin ardından oluşan kayıt yenileme ücreti kontrol edilir.
  5. Ödeme belirtilen kanallardan gerçekleştirilir.
  6. Kayıt Bilgi bölümünden kayıt yenileme işleminin tamamlandığı kontrol edilir.

AÖF kayıt yenilemede ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşturulmayacak. (A Haber)AÖF kayıt yenilemede ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşturulmayacak. (A Haber)

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi tamamlandıktan sonra öğrencinin ödeyeceği tutar, ders seçimi ekranında ve Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü bölümünde gösterilecek.

Ödemeler şu yöntemlerle yapılabilecek:

  • Kredi kartı veya banka kartı
  • Ziraat Bankası ATM'leri
  • Ziraat Bankası mobil bankacılık
  • Ziraat Bankası internet bankacılığı

Kayıt yenileme ücretini ödeyen öğrenciler ders seçimlerini belirtilen şartlar dahilinde değiştirebilecek. (A Haber Foto Arşivi)Kayıt yenileme ücretini ödeyen öğrenciler ders seçimlerini belirtilen şartlar dahilinde değiştirebilecek. (A Haber Foto Arşivi)

ÖDEME YAPTIKTAN SONRA DERS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Kayıt yenileme ücretini ödeyen öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilecek. Ancak ders silme işlemlerinde ödenen dönem öğretim materyali ücretinin altında kalınmaması gerekiyor.

Bu nedenle öğrencilerin ödeme yapmadan önce seçtikleri dersleri kontrol etmesi önem taşıyor.

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