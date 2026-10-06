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Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ödenen eğitim ve öğretim desteği, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yüzde 35 artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte OSB içindeki ve dışındaki okullarda öğrenci başına ödenecek destek tutarları yeniden belirlenirken, ödemelerin kasım 2026, şubat 2027 ve haziran 2027'de 3 taksit halinde yapılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yeni tutarlara göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanan destek miktarlarına yüzde 35 zam yapıldı. Buna göre OSB'lerde faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenci adına ödenecek yıllık destek, alana göre 62 bin 548 lira ile 104 bin 795 lira arasında değişecek.

Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı - 1

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere ödenen "Eğitim ve Öğretim Desteği" tutarında artış yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bu liselerde öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi.

Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı - 2

Bu kapsamda, OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti yıllık 62 bin 548 lira ile 104 bin 795 lira arasında, organize sanayi bölgeleri dışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti ise yıllık 49 bin 251 lira ile 66 bin 7 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 21 alanda öğrenim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 15 alanda öğrenim gören öğrenciler adına destek ödemeleri 3 taksit halinde, kasım 2026, şubat 2027 ve haziran 2027'de yapılacak.

Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı - 3

OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar şunlar:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yapay Zeka.

Meslek lisesi öğrencilerine büyük müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı: Eğitim desteğine yüzde 35’lik katkı - 4

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ise şu şekilde:

"Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Radyo-Televizyon, Tarım, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri."

#Meslek Liseleri #Eğitim Desteği
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