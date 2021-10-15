VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...
VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen bursun detayları merak ediliyor. Burs başvuru tarihleri belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...
VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan burs başvuru tarihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilecek. İşte, VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor?
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.
Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2012 tarihinde sona erecek.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
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