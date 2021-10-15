VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...

VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan burs başvuru tarihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilecek. İşte, VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.

Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2012 tarihinde sona erecek.