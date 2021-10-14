KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasıyla beraber önümüzdeki günlerde adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu bilgiler ışığında, KYK burs başvurularının 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.

Konuyla ilgili detaylar gelince haberimizdeki yerini alacaktır.