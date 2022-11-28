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VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? SON 2 GÜN!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? SON 2 GÜN!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ortaöğretim burs işlemleri tamamlanırken, ön lisans ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru işlemleri devam ediyor. Henüz başvuruda bulunmayan öğrenciler ise" VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, başvurular nereden, nasıl yapılır ? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs olanakları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ortaöğretim burs işlemleri tamamlanırken, Ön lisans ve Lisans öğrencileri için VGM burs başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuruda bulunmayanlar ise "VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, VGM burslarına ilişkin merak edilen detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öte yandan, 2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.

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VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK geri ödemeli kredi almak, VGM bursu almaya engel değildir. Ancak karşılıksız burs ödemesi alanlar Vakıflar bursundan faydalanamaz. İşte VGM bursu alamayacak öğrenciler;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler burslardan faydalanamaz.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Ancak VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikli olarak KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru işlemleri 17 Kasım'da sona erdi. Bu bilgiler ışığında Aralık ayının ilk haftasına kadar KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK bursu almaya hak kazanan adaylar, Vakıflar bursundan yararlanamadığı için VGM burs sonuçları için KYK sonuçlarının açıklanması beklenecek.

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