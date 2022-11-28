VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? SON 2 GÜN!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs olanakları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Ortaöğretim burs işlemleri tamamlanırken, Ön lisans ve Lisans öğrencileri için VGM burs başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuruda bulunmayanlar ise "VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, VGM burslarına ilişkin merak edilen detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öte yandan, 2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.