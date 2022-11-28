POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında arasında yer alıyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi. Peki POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte 2022 29. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı..
POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında arasında yer alıyordu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne toplamda 13 bin öğrenci alımı yapılacağı duyurmuştu. Merakla beklenen 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Peki POMEM başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 29. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı..
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 10.400 lisans (8.160 erkek ve 2.240 kadın), 2.600 ön lisans (800 erkek ve 1.800 kadın) olmak üzere toplam 13.000 öğrenci alımı yapılacak. 29. dönem POMEM başvuru işlemleri 25 Kasım tarihinde sona ermişti.
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29. Dönem POMEM Giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.
POMEM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
BİLİNMESİ GEREKENLER!
29. Dönem POMEM Giriş Sınavına;
Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,
Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.
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- POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | POMEM 2022 başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
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