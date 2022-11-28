ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI | Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı sınavlarının 3'üncü oturumu olan Adil Yargı-Avukat Testi, 27 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, soru ve cevap anahtarının açıklanıp, açıklanmadığını sorguluyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı yayınladı! Adalet Bakanlığı sınavlarının 3'üncü oturumu Adil Yargı-Avukat Testi, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından binlerce kişi, soru ve cevap anahtarı sorgularken, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevaplarını adayların erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...
2022 Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı erişime açıldı. Hakimlik, savcılık için yapılan sınav 27 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavlarına ait Genel Kültür, Genel Yetenek Testi ile Ortak Alan Bilgisi testinin uygulandığı 1'inci oturum ve Adli Yargı testinin uygulandığı 2'nci oturum 26 Kasım'da tamamlandı.
Ankara, İzmir ve İstanbul'da uygulanan dört sınav toplam 76 bin 974 adayın katılımıyla düzenleniyor. Sınavlarda emniyet personeli dahil 10 bin 571 görevli yer alıyor.
ADALET BAKANLIĞI SORU VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI!
ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Kasım 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.
ADALET BAKANLIĞI SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarının açıklanacağı ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre sınav sonuçları 27 Aralık tarihinde duyurulacak.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adaylarınadresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız."; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise"Kazanamadınız." ibaresi yazılacaktır.
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