ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI | Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı yayınladı! Adalet Bakanlığı sınavlarının 3'üncü oturumu Adil Yargı-Avukat Testi, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından binlerce kişi, soru ve cevap anahtarı sorgularken, ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevaplarını adayların erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...

2022 Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı erişime açıldı. Hakimlik, savcılık için yapılan sınav 27 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı sınavlarına ait Genel Kültür, Genel Yetenek Testi ile Ortak Alan Bilgisi testinin uygulandığı 1'inci oturum ve Adli Yargı testinin uygulandığı 2'nci oturum 26 Kasım'da tamamlandı.