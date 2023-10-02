VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan burslar, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerini kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Burs başvuruları, her yıl olduğu gibi online sistem üzerinden alınıyor. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri ise açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
"VGM burs başvuruları başladı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), bu öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitim hayatlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor. 2023-2024 eğitim yılında VGM burs başvuruları için hazırlıklar şimdiden başladı. İşte, VGM bursu aşvuru tarihleri...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
VGM Ortaöğrenim burs başvuru tarihleri 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 olarak belirlendi.
Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
VGM BURSU HANGİ AYLARDA VE KAÇ AY YATIYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
VGM BURS BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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- VGM BURS BAŞVURUSU EKİM 2023 | VGM burs başvuruları başladı mı? 750 TL - 1.250 TL burs kimlere veriliyor? www.vgm.gov.tr
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