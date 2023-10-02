AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...

"AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanla beklenen 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme takvimi nihayet netleşti. İşte konu hakkında son gelişmeler...