AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023? Ekle - sil haftası...
"AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanlı bir dönem yaklaşıyor. 2023-2024 öğretim dönemi kayıt yenileme işlemleri ve ders seçimleri için tarihler netleşti. AÖF öğrencileri, yeni dönemde eğitimlerine nasıl devam edeceklerini merak ediyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? AÖF ders seçimi ne zaman yapılacak, kayıt ücreti ne kadar 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanla beklenen 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme takvimi nihayet netleşti. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ( KAYIT YENİLEME (EKLE-SİL)
AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
AÖF KAYITLARI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK!
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
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