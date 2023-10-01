"AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav takvimini paylaştı. Sınav takviminin paylaşmasının ardından 1. dönem sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...