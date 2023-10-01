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AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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AÖL Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi açıklandı mı?

"AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan takvimle sınav tarihleri duyuruldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav takvimini paylaştı. Sınav takviminin paylaşmasının ardından 1. dönem sınav tarihleri de netlik kazanmış oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TARİH VERDİ

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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