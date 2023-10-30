VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr
"VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim yılı için burs başvurularını almaya devam ediyor. Bu yılın başvuru süreci, ilk olarak ortaöğrenim seviyesindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirildi. Şimdi ise ğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce öğrenci, VGM burs başvurularını 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapmışlardı. Şimdi ise gözler başvuru sonuçları için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları yükseköğrenim (üniversite) için devam ediyor.
VGM ortaöğrenim burs başvuruları ise 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru değerlendirme süreci devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ortaöğrenim burs sonuçları açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden erişime açılacak.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında verilecek eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.
VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.
VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.
-T.C. KİMLİK NUMARASI
-AD-SOYAD
-DOĞUM TARİHİ
-BABA ADI
VGM İLKOKUL, ORTAOKUL LİSE İLK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 9 ay boyunca öğrencilere eğitim desteği sağlayacak.
Burs almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ilk burs ödemesi hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa süre içerisinde ödenir.
İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük yapılır.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursundan faydalanamayacaklar şöyle:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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- VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr
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