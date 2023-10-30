VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr

VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce öğrenci, VGM burs başvurularını 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapmışlardı. Şimdi ise gözler başvuru sonuçları için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?