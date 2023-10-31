9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminin detaylarını aktardı. Buna göre 10 Kasım cuma günü kapanacak okullarda cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde ara tatil 9 gün boyunca sürecek.

Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şu şekilde;

📝11 Kasım Cumartesi

📝12 Kasım Pazar

📝13 Kasım Pazartesi

📝14 Kasım Salı

📝15 Kasım Çarşamba

📝16 Kasım Perşembe

📝17 Kasım Cuma

📝18 Kasım Cumartesi

📝19 Kasım Pazar