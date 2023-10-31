9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...
"9 günlük tatil ne zaman, kaç gün var?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Öğrencilerin ara tatil ve okul kapanış tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimlere göre belirlenir. Özellikle şu sıralar Kasım ayındaki ara tatil için duyurulan tarihler öğrenciler ve veliler için önem taşıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2023-2024 çalışma takvimi!
"Okullar ne zaman kapanacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Binlerce öğrenci ve veli ara tatil tarihlerini araştırıyor. İşte, MEB çalışma takvimiyle birlikte Kasım ara tatil tarihi 2023-2024!
OKULLARDA 9 GÜN TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 202 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak. 31 Ekim 2023 itibariyla Kasım ara tatiline 13 gün kaldı.
ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminin detaylarını aktardı. Buna göre 10 Kasım cuma günü kapanacak okullarda cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde ara tatil 9 gün boyunca sürecek.
Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şu şekilde;
📝11 Kasım Cumartesi
📝12 Kasım Pazar
📝13 Kasım Pazartesi
📝14 Kasım Salı
📝15 Kasım Çarşamba
📝16 Kasım Perşembe
📝17 Kasım Cuma
📝18 Kasım Cumartesi
📝19 Kasım Pazar
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...
- Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
- Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor
- SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...
- Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...
- AÖL sınav tarihleri 2023-2024 | MEB kritik açıklamayı paylaştı: 1-2-3. oturumları o saatte o tarihlerde... Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı?
- Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...
- Hamam böceğini korkudan ters döndürecek bitki; Kaçacak delik arayacaklar! Garantili haşere uzaklaştırıcı...
- Beşiktaş-Gaziantep FK Maç Özeti | 30 Ekim Pazartesi BJK-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?
- Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK enflasyon ekim ayı beklentisi yüzde kaç? Kasım ayında kira artışı ne kadar olacak?
- Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- VGM BURS BAŞVURUSU 2023! VGM ortaöğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? burs.vgm.gov.tr