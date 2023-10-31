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9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...

"9 günlük tatil ne zaman, kaç gün var?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Öğrencilerin ara tatil ve okul kapanış tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimlere göre belirlenir. Özellikle şu sıralar Kasım ayındaki ara tatil için duyurulan tarihler öğrenciler ve veliler için önem taşıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB 2023-2024 çalışma takvimi!

"Okullar ne zaman kapanacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Binlerce öğrenci ve veli ara tatil tarihlerini araştırıyor. İşte, MEB çalışma takvimiyle birlikte Kasım ara tatil tarihi 2023-2024!

OKULLARDA 9 GÜN TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 202 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil uygulanmış olacak. 31 Ekim 2023 itibariyla Kasım ara tatiline 13 gün kaldı.

ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Bakanlık dönem başında uygulayacağı çalışma takviminin detaylarını aktardı. Buna göre 10 Kasım cuma günü kapanacak okullarda cumartesi ve pazar günleri dahil edildiğinde ara tatil 9 gün boyunca sürecek.

Okulların kapalı olduğu tarihler sırasıyla şu şekilde;

📝11 Kasım Cumartesi

📝12 Kasım Pazar

📝13 Kasım Pazartesi

📝14 Kasım Salı

📝15 Kasım Çarşamba

📝16 Kasım Perşembe

📝17 Kasım Cuma

📝18 Kasım Cumartesi

📝19 Kasım Pazar

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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