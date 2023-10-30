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Salı günü okul var mı? 31 Ekim yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamaları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Salı günü okul var mı? 31 Ekim yarın okullar tatil mi? MEB son dakika açıklamaları...

"31 Ekim yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yapılan kutlamalar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Şimdi ise bazı öğrenciler, "Salı okul var mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte MEB son dakika açıklamaları...

"31 Ekim okullar tatil mi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100.yılı dün, coşkuyla kutlandı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere 1 günlük tatil müjdesi verdi. Peki, yarın okul var mı, tatil mi? İşte konuya ilişkin açıklamalar...

31 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim Pazartesi (yarın) okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Öğrenciler, 31 Ekim 2023 Salı günü okullar eğitim öğretime kaldıkları yerden devam edecekler.

EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ekim'de okulların durumuna dair açıklama gelmişti.

Başkan Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." açıklamasını yaptı.

BAKAN TEKİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Öğrencilerimiz!

Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.

Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

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