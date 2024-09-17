17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Okullarda ara tatil ne zaman? 2024-2025 MEB ara tatil takvimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 06:26 Güncelleme: 17.09.2024 06:26
ABONE OL
Okullarda ara tatil ne zaman? 2024-2025 MEB ara tatil takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci, ilk ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimiyle birlikte 1. ve 2. ara tatil tarihleri netleşti. Öğrenciler ve veliler, okul temposuna kısa bir mola verecekleri bu dönemin başlangıcını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2024'te ilk ara tatil hangi tarihte başlayacak?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör